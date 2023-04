Volvo, VW, Scirocco, Cadillac, Barkas, Skoda, Wartburg, Moskwitsch, Wolga, Lada, eine Feuerwehr – „also vom DDR-Fahrzeug bis zum Cadillac ist alles dabei“, kürzt Reinhard Peuker die Aufzählung irgendwann ab. Er ist der Vorsitzende des Oldtimerclubs „Die Legende“ aus Fürstenwalde.

Und der hat für Sonntag (23. April) zu einer Ausfahrt eingeladen. Zuvor werden die Fans glänzender, alter Autos ihre Schätze auf dem Markt präsentieren.

25 Fahrzeuge mit mehr als 50 Fahrern

„25 Fahrzeuge mit mehr als 50 Fahrern haben sich für die Ausfahrt angemeldet“, sagt Peuker. Auf dem Markt werden vermutlich noch einige mehr zu sehen sein, denn nicht jeder wolle mit nach Eisenhüttenstadt. Dorthin führt die Tour.

Oldtimer-Club "Die Legende": Hier ist der Vorsitzende Reinhard Peuker in seinem frisch aufgebauten Skoda S100 zu sehen.

© Foto: Klaus Schmidt Reinhard Peuker ist natürlich dabei. Der 68-Jährige fährt in seinem orange-gelben Skoda S100, Baujahr 1973, vor. „Den habe ich vor zwei Jahren aufgebaut“, berichtet der gelernte Schlosser. Rund 15 Monate hat das gedauert. „Ich habe alles auseinandergebaut, mir die Originalfarbe vom Lackierer extra mischen lassen“, berichtet der Oldtimer-Fan.

Arbeitsschutz hemmt Arbeiten im Club

Meist basteln und schrauben die rund 40 Club-Mitglieder übrigens bei sich zu Hause. „Sonst müssten wir im Club eine Werkstatt einrichten und es müsste immer jemand da sein, der den Arbeitsschutz gewährleistet“, erklärt er. Sonst würde es niemand merken, wenn beim Schweißen ein Unfall passiere oder sich jemand irgendwo einklemme.

Am Mittwoch (19. April) hat Reinhard Peuker noch schnell die Batterie gewechselt, sodass der Wagen am Sonntag schnurrt wie ein Kätzchen. Auf dem Markt in Fürstenwalde sind die Fahrzeuge ab 9.30 Uhr und bis maximal 11.30 Uhr zu sehen. Dann startet die Tour über Beeskow, Friedland, Lieberose nach Turnow-Preilack. Nach dem Mittagessen besichtigen die Teilnehmer das Eisenhütten- und das Fischereimuseum in Peitz – und fahren dann zurück. Gefahren wird unterdessen nicht in der Kolonne, sondern in Grüppchen, berichtet Peuker. Das habe den Vorteil, dass die Gruppe keine Polizeibegleitung brauche.

In Fürstenwalde endet das muntere Treiben auf dem Marktplatz mit der Abfahrt der Oldtimer nicht, denn es wird der Tag des Bieres gefeiert. Von 10 bis 16 Uhr, mit Fassanstich, Gegrilltem und Musik von DJ Beer. Die Brau-Freunde laden dazu ein.