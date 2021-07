Ein 115. Geburtstag in Grünheide? So hat es das Meldeamt der Gemeinde selbst am Montag (5. Juli) verkündet. Einer Auskunft des Meldeamts war zu entnehmen, dass es am 30. Juni einen 115. Geburtstag im Ortsteil Spreeau gegeben habe. Die MOZ hatte die Auskunft zur Einordnung des 110. Geburtstags von ...