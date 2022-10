Mehr als vier Monate hat es gedauert, doch jetzt ist sie wieder an ihrem alten Standort. Mithilfe eines Krans ist am Mittwochvormittag die Plastik des Brunnens vor dem Bahnhof in Bad Saarow wieder an Ort und Stelle gehievt worden. Angeliefert worden war sie am Morgen aus Schöneiche, wo sie in der B...