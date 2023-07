Das Berliner Kennzeichen steckte noch an dem BMW-Motorrad, das ein 40-Jähriger auf seinem Hänger transportierte. Der Hänger hing an einem Fiat Ducato mit polnischem Kennzeichen. Das Gespann fuhr auf der Autobahn A12 in Richtung Polen. Polizisten hatten dazu Fragen – und stoppten den Wagen auf Höhe der Abfahrt Müllrose.

Das war am Dienstag, 25. Juli. Wenig später musste sich der mutmaßliche Motorraddieb vor einem Richter des Amtsgerichts Fürstenwalde verantworten. Der erließ Haftbefehl. Der 40-Jährige sitzt also bis auf Weiteres in der Justizvollzugsanstalt. Darüber informiert die Polizeidirektion Ost am Donnerstag (27. Juli) in ihrem Pressebericht. Die Ermittlungen zu dem Diebstahldelikt sind indes noch nicht abgeschlossen, heißt es darin weiter.

Ist der Täter Dieb oder nur Hehler?

Fest steht, dass das Motorrad tatsächlich in Berlin gestohlen wurde. Für die Ermittler gilt es nun zu klären, ob der 40-Jährige wirklich der Dieb war oder nur als Verbringer des entwendeten Gutes fungierte. Dass es sich um Hehlerei handele, sei bereits klar, sagt Polizeisprecher Stefan Möhwald.

Das Motorrad müsse auf Spuren untersucht werden. Es geht um eine relativ neue BMW, Modell R1250 GS, Baujahr 2021. Bei einer ersten Schätzung gaben die Polizisten den Wert mit 12.000 Euro an.