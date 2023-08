Die Verkehrsgesellschaft BOS, die unter anderem für einen funktionierenden Busverkehr im Kreis Oder-Spree zuständig ist, sucht dringend Fahrer, um den Linienverkehr abzusichern. Doch statt auf Jobportalen und über Recruiter um Personal zu werben, sollte die Personalabteilung des Unternehmens jetzt vielleicht mit der Polizei zusammen arbeiten. Die sucht nämlich aktuell auch einen Busfahrer. Unklar ist allerdings, ob die Person auch schon die erforderlichen Fahrprüfungen absolviert hat. Ganz sicher beherrscht sie so große Gefährte jedenfalls nicht.

Die Polizei teilt nämlich am Sonntag mit, dass schon am Freitag ein Bus von einem Firmengelände in Fürstenwalde gestohlen worden ist. Der Diebstahl war wahrscheinlich in der Nacht zuvor vonstattengegangen. Der oder die unbekannten Täter beschädigten bei ihrer Fahrt vom Firmengelände, es handelt sich um eine Werkstatt, zwei parkende Lkw.

Mittlerweile ist der Bus an seinen Eigentümer zurückgegeben worden. Nur einen Tag später, so heißt es im Polizeibericht weiter, sei der Bus am Stadtrand von Fürstenwalde aufgefunden und kriminaltechnisch untersucht worden.

Linienbus fährt Schlangenlinien

Einmal Busfahrer sein, das ist offenbar für viele Menschen ein Traum. Erst im Juli hatte ein 19-jähriger Hamburger für Schlagzeilen gesorgt, der mit einem Linienbus von Berkenthin kommend in Richtung Ratzeburg unterwegs war. Zeugen meldeten, dass er in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 208 fuhr. Die Polizei berichtete , dass der Mann später ausgesagt hat, dass er den Bus mit offenen Türen vorgefunden und die Zündschlüssel in einem Versteck gefunden hatte. Außerdem berichtete er, dass er schon einen Tag zuvor mit dem Bus unterwegs gewesen sei.

Ein Jahr zuvor war ein 17-Jähriger mit einem Bus sogar auf der Autobahn unterwegs. Von Niedersachsen bis Hessen hatte er 150 Kilometer zurückgelegt, ehe ihn die Polizei stoppen konnte.