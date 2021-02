Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist die Schaukel vom Spielplatz auf dem Mühlenberg, in der Nordstraße, in Fürstenwalde gestohlen worden. Das hat die Stadtverwaltung auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt.

„Die KollegInnen sind echt ratlos. Kleinvieh macht eben auch einen Haufen Mist – es ist einfach ärgerlich und kostet Geld.“, heißt es in dem Post. Die Mitglieder der Spielplatzkommission bitten jeden, der etwas Auffälliges bemerkt, dies zu melden.

Spiko@fuerstenwalde-spree.de