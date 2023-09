Ein neuer Supermarkt in Fürstenwalde! Nicht nur bei vielen Anwohnern in Fürstenwalde-Süd stieß die Eröffnung des Edeka-Marktes in der Langen Straße 45 am 17. August auf großes Interesse. Viele Neugierige kamen, um sich umzugucken und zu shoppen.

Auch Klaus Rundorf aus Bad Saarow war einer der ...