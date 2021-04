In Bad Saarow haben Diebe zwei Einfamilienhäuser aufgesucht. Die Kriminellen schlugen in der Kirchstraße sowie der Reichenwalder Straße zu. In beiden Fällen ähnelt sich die Vorgehensweise. In den betroffenen Einfamilienhäusern wurde die Einrichtung durchwühlt und nach nach Geld und Verwertbarem gesucht.

Anwohner hatten verdächtiges Verhalten bemerkt

Die Diebe waren vermutlich am 27.04.2021 mit einem Pkw der Marke VW unterwegs. Anwohner hatten das Auto bemerkt und wie dessen Insassen offensichtlich die Gegend beobachteten.

Ob dieses Verhalten im Zusammenhang mit den Einbrüchen in Verbindung steht, untersucht nun die Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder).