Die Gemeinde Bad Saarow will am Westufer des Scharmützelsees einen neuen Lebensmittelmarkt ansiedeln. Soweit herrscht allgemeine Einigkeit. Kontrovers diskutiert wird der Standort des Marktes und damit auch der Betreiber. Rewe hat Interesse am Gelände am öffentlichen Parkplatz in der Silberberger...