Am 16. Juni findet wieder ein Neubürger-Treffen im Scharwenka-Kulturforum in Bad Saarow statt. Aber nicht nur Bürger, die in der letzten Zeit in den Kurort gezogen sind, sind herzlich eingeladen, in das denkmalgeschützte Haus in der Moorstraße zu kommen, sondern auch interessierte Alteingesessne...