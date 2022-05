Genau ein Jahr ist es jetzt her. Am 13. Mai 2021 öffnete Mandy Liebschwager erstmals ihren Festhof Nirgendwo in Langewahl . Eine neue Gaststätte in einem Dorf: Was ohnehin schon nicht alltäglich ist, war damals besonders ungewöhnlich, denn es war die Zeit der Corona -Einschränkungen. Mit Freude s...