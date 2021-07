Der fünfjährige Mats und sein Freund Ben sind gern auf dem Spielplatz am Buchenweg. Ausgelassen nutzen sie die Rutsche und den Kletterturm, während ihre Mütter sich mit einem Picknick in eine Ecke des weitläufigen Geländes zurückgezogen haben. Auch sie kommen gern her und begrüßen die Entwi...