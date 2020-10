Steven Furst erscheint im zoom-Raum für sein Interview. Er lebt mit seiner Familie an der Gold Coast in Queensland, Australien. Er beteiligt sich als Nachfahre ehemaliger jüdischer Einwohnerinnen und Einwohner Fürstenwaldes beim das Projekt "Geschichte zum Hören - History to listen to", das gemeinsam von der Evanglischen Jugend und dem Museum Fürstenwalde organisiert wird. © Foto: Jacqueline Westermann