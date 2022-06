„20 Leute bei einer Besichtigung – das macht keinen Spaß.“ Norbert Schmidt ist Inhaber einer privaten Wohnungsverwaltung in Fürstenwalde . Er betreut in Fürstenwalde und Bad Saarow rund 370 Wohnungen, die privaten Eigentümern gehören. „Wir werden überrannt“, sagt Schmidt über den And...