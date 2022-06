Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr am Montag in Bad Saarow gerufen worden. Zu allem Überfluss stellten sich dabei auch noch die Informationen bei der Alarmierung als fehlerhaft heraus. Die Einsatzkräfte machten sich am späten Vormittag zunächst auf den Weg in Richtung Kurpark, eh...