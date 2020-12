In der Feldstraße von Jacobsdorf ist am Mittwochmorgen, gegen 8.15 Uhr, ein alter Bienenwagen in Flammen aufgegangen. Gebäude oder Personen gerieten dadurch nicht in Gefahr. Der materielle Schaden beläuft sich auf eine Schätzsumme von 200 Euro. Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln nun zur Ursache des Geschehens.