Es ist ein schauriger Anblick, der sich den Einsatzkräften der Feuerwehr Fürstenwalde am Wehr Große Tränke bietet. Am Ufer der Spree hängt ein großer Vogel vom Baum. Der Angelhaken ist am Ende der Schnur deutlich zu erkennen. Gemeldet wurde der verletzte Greifvogel von einer Spaziergängerin. ...