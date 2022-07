Gespenstisch lodern die orangefarbenen Flammen in der Nacht zwischen den Bäumen als die Feuerwehr am Einsatzort eintrifft. „Bei uns ist der Alarm um 22.52 Uhr eingegangen“, sagt Daniel Schulz, der stellvertretende Wachabteilungsleiter von Fürstenwalde. Denn zu den Waldbränden, die in der Nach...