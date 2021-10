Ein Loch klafft im Stromkasten an der Domstraße in Fürstenwalde. Blaue, schwarze und gelb-grüne Kabel leuchten durch die aufgerissene Wand. Peter Fleischer von der Firma Elektro Schmidt begutachtet den Schaden. Nicht nur ein Stromschrank ist lädiert, sondern alle drei Kästen an der Ecke Domstra...