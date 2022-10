Etwas versteckt – am nordwestlichen Ende von Kolpin – fahren am rund 70 Feuerwehrleute zu einem besonderen Einsatz vor. Den haben die 22 aktiven Mitglieder der Kolpiner Freiwilligen Feuerwehr sogar schon seit Jahren herbeigesehnt: Ihr neues Gerätehaus wird endlich übergeben. Dazu überreicht C...