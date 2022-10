Am 6. Oktober hat Kämmerer Jan Böge die Stadtverordneten von Fürstenwalde darüber informiert, dass er eine Haushaltssperre erlassen hat. Das heißt, Ausgaben in Höhe von 7,3 Millionen Euro stehen auf dem Prüfstand. Jede einzelne muss vom Kämmerer freigegeben werden. Am Wochenende zuvor hat F...