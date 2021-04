Der Treffpunkt zum diesjährigen Dorfputz in Rauen war nicht wie üblich auf dem Feuerwehrgelände, sondern am Sportplatz. Aber nicht dieser sollte das Hauptziel für die rund dreißig Erwachsenen und zehn Kinder sein, die am 10. April mit Schubkarren, Müllgreifern, Harken und Gartenscheren hierher...