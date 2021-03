Die seit November corona-bedingt abgebrochene Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost wird nicht fortgesetzt. Einen anderen Schluss lässt das einstimmige Votum der Vereine in ihrer Videokonferenz am Mittwochabend nicht zu. Und NOFV-Präsident Hermann Winkler bestätigt: „Wir bitten nun den Sp...