Es leuchtet in der Fürstenwalder Bonava-Arena: Die neue Flutlichtanlage beim FSV Union ist am Donnerstagnachmittag erstmals angeschaltet worden – um 16.25 Uhr. Nun kann der Verein auch Abendspiele in der Regionalliga Nordost austragen. Der FSV Union erfüllte damit eine Auflage des Nordostdeutsc...