Ist es warm und nicht zu trocken, sprießt das Grün in den Gärten. So sehr, dass manche mit Rasenmäher und Schere Abhilfe schaffen. Doch wohin mit dem Grünschnitt? Muss er in die Tonne oder dürfen Ästen und Unkraut in die Natur? Thomas Weber, Direktor des Stadtforst Fürstenwalde , hat dazu ein...