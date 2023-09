Da war die Welt noch in Ordnung: Koch Denis Petzold hat mit Marian Weiß und Pächter Nando Zerbian (v.l.) am Himmelfahrts-Tag im Mai dieses Jahres an der Gulaschkanone aus DDR-Zeiten 200 Liter Erbsensuppe am Strandidyll Berkenbrück ausgereicht. Seit 28. August ist die Gaststätte überraschend geschlossen, die Mitarbeiter gekündigt. Was wird aus dem Koch und Team? © Foto: Elke Lang