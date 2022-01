Neyla hat am 1. Mai 2021 im Helios Klinikum Bad Saarow das Licht der Welt erblickt. Zu Hause ist das kleine Mädchen in Fürstenwalde. „Das ist ein hawaiianischer Name, wir finden die Karibik schön“, verrät Vater Marco. „Wir wollten keinen gewöhnlichen Namen und haben ewig lange gesucht“,...