So verlief die Strecke: Von einem Abzweig bei Petersdorf ging es auf der Westseite am Scharmützelsee entlang. Was noch auffällt: Der heutige Bahnhof Bad Saarow hieß damals Saarow-Ost, der heutige Bahnhof Wendisch Rietz (Strecke Beeskow-Storkow) hieß Scharmützelsee. © Foto: Archiv Martin Kramberg