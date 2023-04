So läuft die Ausbildung der Pharmazeutisch-technische Assistenten

Fachkräfte-Mangel trifft auch die Apotheken. Dort arbeitende Pharmazeutisch-technische Assistenten werden in Brandenburg nur an einer einzigen Schule ausgebildet – in Eisenhüttenstadt. Wie es um den Nachwuchs steht, berichtet PTA-Schulleiter Clemens Tründelberg.