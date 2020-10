Dass seine Videoaufnahmen mal weltweit angeschaut werden, hätte Tobias Lindh nicht gedacht. Doch das Interesse an den Bildern steigt, auch in der Region. Darum sitzt der 38-jährige Mann aus Erkner an diesem Abend im Kulturhaus Alte Schule in Woltersdorf. Ein buntgemischtes Publikum will wissen, wi...