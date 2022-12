Blaulicht über dem Betriebsgelände von Goodyear in Fürstenwalde. Drei Einsatzwagen der Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt sind vor Ort. Am Freitag, 30. Dezember, hat sich in der Fabrik des Reifenherstellers ein Unfall ereignet. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach Angaben der Feue...