Die lange Zeit triste Betonmauer am alten Flugplatz in Fürstenwalde, die an der Straße in Richtung Steinhöfel entlang führt, ist am Sonnabend wieder ein Stück bunter geworden. Das liegt am Projekt Wall of Art, das Nadine Bleck aus Neuendorf im Sande mit Gabriela Behnke und Erik Neumann auf die Beine gestellt hat. 250 Abschnitte der Mauer sollen mit Graffiti verziert werden. Dank Fördermitteln vom Brandenburgischen Kulturbund und vom Programm Demokratie leben kann jeder kostenlos mitmachen.