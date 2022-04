Die Feuerwehr hat am 21. März zwar nicht allzu lange gebraucht, aber eine knappe Stunde war es dann doch. Am Mittag war in der Humboldtstraße in Bad Saarow , nahe dem Café Dorsch, ein Feuer entstanden. Ein Bürger hatte das Schilf angesteckt, um es abzubrennen, und dabei wohl die Windentwicklung o...