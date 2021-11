Friseurin, vier Kinder, gescheiterte Ehe in Kroatien, Neuanfang in Deutschland, zwei Jahre getrennt von den Kindern, Doppelschichten in Frisiersalons und Gastronomie. „Ich komme aus der Hölle und bin jetzt im Himmel“, sagt Anita Bakula. Heute ist sie 33 Jahre alt, hat einen Meister-Titel in der...