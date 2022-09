„Willkommen bei den Handwerkern, willkommen bei den Profis“, so begrüßt Thomas Charlet, Kreishandwerksmeister für Oder-Spree, am Sonnabend (10. September) die mehr als 100 Gäste im Fürstenwalder Dom. Bei der Gesellen-Freisprechung für 47 Maurer, Konditorinnen oder Anlagenmechaniker will er...