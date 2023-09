Nach sechs Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze der Ärztlichen Direktion im Helios Klinikum Bad Saarow. Der Neurologe Prof. Julius Dengler löst seinen Vorgänger Dr. Jens Osel ab, der dem Gesundheitsstandort jedoch erhalten bleibt, wie eine Sprecherin mitteilte.

Dr. Jens Osel übte sechs Jahre die Position des Ärztlichen Direktors aus. „Während seiner Amtszeit hat er die medizinische Ausrichtung des Helios Klinikums Bad Saarow entscheidend geprägt und zu einem der führenden Zentren in Brandenburg geführt“, erklärt das Krankenhaus. Unter seiner Leitung wurden beträchtliche Fortschritte in der medizinischen Versorgung erreicht. „Sein unermüdliches Engagement und seine Expertise haben maßgeblich zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und zur Förderung der Patientenzufriedenheit beigetragen.“

Prof. Dr. Dengler ist Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie und Leiter des durch die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft zertifizierten Wirbelsäulenspezialzentrums am Klinikum. Neben seiner klinischen Tätigkeit engagiert sich der Dengler sowohl in der Lehre als auch wissenschaftlich an der Medizinischen Hochschule Brandenburg, wo er schwerpunktmäßig Studien in Zusammenarbeit mit dem „Helios Health Institute“ auf Basis des deutschlandweiten Datensatzes des Helios Krankenhausnetzwerkes durchführt, an denen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums direkt als Doktoranden und Habilitanden beteiligt sind.