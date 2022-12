Am ersten Tag des neuen Jahres ist die Feinstaubbelastung vielerorts so hoch wie an keinem anderen Tag im Jahr. Ganze 2050 Tonnen Feinstaub werden nach Angaben des Umweltbundesamtes pro Jahr in Deutschland durch Feuerwerkskörper freigesetzt. Dank wärmender Kamin-Öfen könnte die Konzentration in ...