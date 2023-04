Wozu braucht so ein kleines Dorf wie Rauen bei Fürstenwalde überhaupt ein Bürgerhaus, wo es doch schon die Gaststätte am Sportplatz gibt? Und muss das neue Haus mitten im Ort sein? Passt es so, wie es wird, überhaupt da hin? Die Diskussionen reißen nicht ab, eine erste Zusammenkunft zum neuen ...