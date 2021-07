Wenn Philipp Schittek in einem Klassenraum steht, aus dem Fenster schaut und in Richtung Spree blickt, denkt er schnell an einen Langzeitwunsch: die neue Turnhalle hinter dem Schulgebäude am Goetheplatz in Fürstenwalde. „Das Grundstück wurde uns schon oft zugesprochen, aber der Erbbaurechtsvert...