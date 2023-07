Juliane Wambutt aus Berlin steht mit ihrem Mann auf dem Grundstück des Ruderclubs in Fürstenwalde und baut ihr Zelt auf. Das Ehepaar mit zwei Kindern, 9 und 12 Jahre alt, macht die Märkische Umfahrt in elf Tagen. „Wir haben in Märkisch Buchholz eingesetzt und kommen in Prieros wieder raus“, ...