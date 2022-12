Gefahrstoff-Außenlager, Stellplätze für Lkw in Garage und Carport, Feuerwehr-Übungsturm, Übungsplatz mit Gleisanlage, Übungsplatz mit Baugruben, Brandplatz, Trümmerfeld – der Landkreis Oder-Spree hat einiges vor im Gewerbegebiet an der Lise-Meitner-Straße in Fürstenwalde. Die Dinge sollen...