Zuletzt hatte es in der Gemeindevertretersitzung von Rauen (Amt Spreenhagen) Diskussionen um eine größere Fläche an der Ziegeleistraße gegeben. Dort könnten in der Zukunft Häuser für Familien entstehen. Jetzt treffen die Gemeindevertreter Entscheidungen, die für Bauinteressierte von Belang s...