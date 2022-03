Der Vergleich hinkt, aber er steht nun mal gedruckt im aktuellen Gemeindebrief und damit im Raum: Die Bauarbeiten am Berliner Großflughafen BER in Schönefeld und die an der knapp 100 Jahre alten Kirche in Bad Saarow . Das Gotteshaus in Oder-Spree wird gerade auf Vordermann gebracht.