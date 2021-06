Ob beim Sightseeing in der Stadt, dem Nachmittag im Park oder während der Radtour, eines haben alle diese Aktivitäten gemeinsam: Irgendwann ruft die Natur. Gerade wenn es schnell gehen muss, sind öffentliche Toiletten willkommen. Doch wo findet man sie? Und darf man stattdessen einfach so in eine...