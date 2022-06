Seit drei Wochen ist das Ende des Stahlbauunternehmens Reuther STC in Fürstenwalde besiegelt. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Juni war klar: Es fehlt das Geld, um weiterzumachen. Noch am selben Tag erhielten die Mitarbeiter ihre Entlassungen. Jetzt soll es neue Übernahme-Gespräch...