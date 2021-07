Fröhliches Lachen empfängt den Besucher im Schulgarten am Ende der Waldstraße in Fürstenwalde. Dort läuft in diesen Tagen das Ferienprogramm des Kinderladens der Kulturfabrik. Leiterin Miriam Garcia und ihre Helfer haben für die Hitze auch einen Pool zum Planschen aufgestellt, aber wesentliche...