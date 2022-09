Mit Eis und Limonade sind am Donnerstagnachmittag die Kinder in der Kita Filius in Bad Saarow verwöhnt worden; für die Eltern gab es Bratwurst. Anlass für ein heiteres Gartenfest samt Bewirtung: Die Kita auf dem Gelände des Helios-Klinikums verfügt nun über einen neuen Spielplatz. Er befindet ...