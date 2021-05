Im Zeichen des Bummi: Die neue Ausstellung in der Kinderkunstgalerie in Bad Saarow zeigt seit Freitag Zeichnungen und Keramiken, die an die 2001 verstorbene Illustratorin Ingeborg Meyer-Rey erinnern sollen. Sie erschuf unter anderem den in der DDR sehr beliebten und viel besungenen gelben Teddybär, er war Titelfigur der Zeitschrift „Bummi“. © Foto: Ruth Buder