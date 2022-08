Die Hitze kann die neun Mädchen und Jungen in ihrem Feuereifer am Dienstagmittag (16. August) nicht ausbremsen. Voller Begeisterung hüpfen sie durch die Gegend und stecken gerade voller Ideen. Zwischen Dom St. Marien und Bischofsschloss Fürstenwalde sind sie voller Tatendrang dabei, wenn es in ei...