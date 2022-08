Es war Ende 2019, da eröffnete in Bad Saarow eine Einrichtung, auf die manch einer im Ort schon lange gehofft hatte: In den Kurpark-Kolonnaden ging ein Kino an den Start. Jetzt, knapp drei Jahre später, beendet das „Cinema Bad Saarow“ seinen Betrieb. Mitte September ist Schluss, wie das Kino a...